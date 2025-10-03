Se desata un incendio en una de las refinerías más grandes de EE.UU.

Un gran incendio se produjo la noche del jueves en una refinería de la petrolera Chevron en la localidad de El Segundo, en el área metropolitana de Los Ángeles, una de las mayores refinerías de la costa oeste de EE.UU.

En redes sociales circularon videos que captaron el momento de la explosión, seguida de una enorme bola de fuego anaranjada que iluminó el complejo petrolero.

Los bomberos acudieron al lugar y lograron contener el incendio en una parte de las instalaciones, informó la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, citada por Reuters.

Lo que se sabe

Al mismo tiempo, las autoridades instaron a la población a permanecer en sus hogares, advirtiendo que la calidad del aire podría verse afectada. Hasta el momento no se reportaron víctimas como consecuencia del suceso y las causan están bajo investigación.

La refinería cubre aproximadamente 3,9 kilómetros cuadrados. Su capacidad nominal es de 290.000 barriles diarios, y sus principales productos son gasolina, combustible para aviación y diésel.

octubre 3, 2025 5:20 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua