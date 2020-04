Se desata la ira: Los africanos no son ratas de laboratorio

Aumentan las críticas internacionales a los médicos franceses que propusieron ensayar la vacuna contra la COVID-19 en África. “¡Los africanos no son ratas!”

“La idea de que África pueda ser un lugar de prueba o un laboratorio para probar una vacuna para el resto del mundo es obviamente inaceptable”, declaró el miércoles el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell.

Sus declaraciones se produjeron después de que el domingo dos médicos franceses sugirieran en un programa de televisión que la vacuna contra el nuevo coronavirus (COVID-19) podría probarse en África. Al respecto, el jefe de la Diplomacia de la UE aseguró que solo ofrece su pleno apoyo a la investigación en laboratorios científicos donde haya reglas éticas muy estrictas.

Asimismo, dio la señal de alarma de que la pandemia podría tener consecuencias devastadoras en países sin suficientes médicos, pruebas de diagnóstico, equipamiento de protección o acceso a agua potable, para luego agregar que, si el virus no es vencido en todas partes, será como si no se hubiera vencido en ninguna.

La sugerencia de los médicos galos ha desatado la ira del viejo continente y del orbe en general, además de suscitar gran indignación entre los africanos. En este sentido, famosos futbolistas africanos reaccionaron de inmediato escribiendo en sus redes sociales: “no somos cobayas ni ratas de laboratorio”.

Incluso el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó rotundamente la propuesta, y la tachó de racista y propia de una “mentalidad colonial”. “Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna”, enfatizó Ghebreyesus.

Por su parte, el grupo antirracismo SOS Racisme dijo que ha presentado una queja al regulador de medios francés, diciendo que tales comentarios son de naturaleza colonial e inaceptables.

Fuente: HispanTV