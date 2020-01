Se abren huecos en el suelo de las Islas Caimán tras el fuerte terremoto en el Caribe

El movimiento telúrico que tuvo lugar este martes en el mar Caribe, entre Jamaica y Cuba, produjo el surgimiento de agujeros en el suelo de las Islas Caimán.

Imágenes de esos fosos fueron subidas a la red minutos después de haber aparecido.

Alright… this is getting serious now pic.twitter.com/Vn0FsoRvDb

— Ayo FroGadd (@shansz_) January 28, 2020