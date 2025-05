Rusia y Ucrania intercambian 600 prisioneros de guerra de ambos bandos

Madrid. Los Gobiernos de Rusia y Ucrania ha anunciado este sábado el canje de otros 307 prisioneros de guerra ucranianos por otros tantos rusos como parte del acuerdo alcanzado durante las conversaciones de este mes en la ciudad turca de Estambul.



«Rusia ha devuelto a 307 militares rusos del territorio controlado por Kiev, de conformidad con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados en Estambul. A cambio, fueron transferidos 307 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania», ha hecho saber el Ministerio en un comunicado.



«Todos los militares rusos serán transportados a la Federación Rusa para recibir tratamiento y rehabilitación en instituciones médicas del Ministerio de Defensa de Rusia», ha añadido el Ministerio de Defensa.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha confirmado el retorno de los militares en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X. «Otros 307 defensores ucranianos han regresado a casa. Hoy es el segundo día del intercambio de 1.000 por 1.000 que logramos negociar en Turquía. En tan solo dos días, 697 personas han regresado a casa. Esperamos que el proceso continúe mañana», ha indicado el mandatario.



Este intercambio es la segunda ronda del acuerdo «1.000 por 1.000» alcanzado en Estambul y que comenzó a efectuarse el pasado viernes con el canje de 270 militares rusos y 120 civiles detenidos en Ucrania a cambio exactamente de 270 militares y 120 civiles ucranianos en manos de Rusia.



Ya por la noche, Zelensky ha anunciado que la tercera fase del intercambio se materializará el domingo. «Mañana será la tercera fase. Tenemos que liberar a un millar de los nuestros, pero el objetivo es la liberación de absolutamente todos los que están retenidos ahora mismo en Rusia y es una labor común de nuestros servicios de inteligencia, nuestros diplomáticos y de nuestro Estado en su conjunto», ha indicado en su habitual discurso diario vespertino.



Zelensky ha asegurado que «no es una tarea fácil», pero «hay que conseguirlo» y para ello ha agradecido el apoyo de quienes respaldan a Ucrania a nivel internacional. «Es realmente importante para nosotros que nuestros socios, cada líder, cada Estado, nos apoyen en esta difícil tarea», ha apelado.



Esta segunda fase de intercambios no ha ido acompañado ni mucho menos de una ralentización de las hostilidades entre ambos países. Ucrania ha denunciado que unos 250 aviones no tripulados y 14 misiles rusos han sido lanzados contra su territorio desde las 20.30 horas del viernes. Kiev, la capital, ha sido escenario de explosiones en nueve edificios residenciales que han dejado 14 heridos.



Rusia, por su parte, ha denunciado que Ucrania ha lanzado desde la puesta de sol del viernes unos 94 aviones no tripulados contra las regiones de Briansk, Kursk, Lipetsk, Voronezh y Tula.



En esta última región han resultado heridas tres personas por el impacto de uno de estos drones en la localidad de Novomoskovsk, según ha hecho saber el gobernador de la región, Dimitri Milyaev, a la agencia de noticias rusa TASS.