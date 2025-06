Rusia condena el ‘irresponsable’ ataque de EU a Irán; canciller iraní se reunirá con Putin

Rusia condenó el ataque efectuado esta madrugada por Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, lo calificó como un acto “irresponsable” contra un territorio soberano, que viola el Derecho Internacional y exigió la respuesta inmediata del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“La irresponsable decisión de someter el territorio de un Estado soberano a ataques con misiles y bombas, independientemente de los argumentos utilizados, viola gravemente el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que previamente calificaron inequívocamente tales acciones como inaceptables”, aseguró el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

En su nota, Moscú declara “especialmente alarmante” que los ataques fueran perpetrados por un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU como es Estados Unidos, que comenzó “una peligrosa escalada, que podría socavar aún más la seguridad regional y mundial”.

“El riesgo de una escalada del conflicto en Medio Oriente, ya sumido en múltiples crisis, aumentó significativamente”, lamentó la cartera dirigida por Sergei Lavrov, también preocupada por el impacto de estos ataques contra la “credibilidad” del Tratado de No Proliferación “y del sistema de verificación y vigilancia” de la agencia nuclear de la ONU que se basa en este pacto.

En este sentido, Rusia exigió una “reacción pronta, profesional y honesta” del Organismo Internacional de la Energía Atómica y pidió a su director general, Rafael Mariano Grossi, que “responda sin evasivas ni intentos de escudarse en la ‘equidistancia’ política con un informe objetivo de la situación”.

“Por supuesto, el Consejo de Seguridad de la ONU también debe reaccionar. Las acciones de confrontación de Estados Unidos e Israel deben ser rechazadas colectivamente”, señaló Moscú antes de pedir el fin de la agresión y nuevos esfuerzos “para crear las condiciones necesarias para que la situación vuelva a la vía política y diplomática”.

Ministro de Exteriores iraní viaja a Moscú; se reunirá con Putin

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dijo en Estambul que Estados Unidos ha “traicionado la diplomacia” y “cruzado todas la líneas rojas” al atacar tres instalaciones nucleares en su país, lo que supone una “violación imperdonable del derecho internacional”.

“Voy a viajar a Moscú esta tarde y tengo una reunión con Putin mañana por la mañana. Rusia es un amigo de Irán, tenemos una alianza estratégica y siempre nos consultamos mutuamente. También en los últimos tres o cuatro meses, cuando negociábamos con Estados Unidos, siempre hemos informado a nuestros amigos rusos sobre el progreso, o la falta de progreso”, dijo Araqchí.

Consideró que “la puerta de la diplomacia siempre debería estar abierta”, pero que “este no es el caso ahora”.

“Mi país ha sido agredido y debemos responder en nuestro legítimo derecho de defensa propia y haremos esto durante el tiempo que haga falta”, agregó el ministro, aunque preguntado por cuál podría ser esa respuesta, se limitó a responder: “Tenemos una variedad de opciones; eso es todo”.

“No estamos en una situación ahora para decidir cómo retomar la diplomacia y con quién. Esperemos a ver cuál será nuestra reacción, y cuando termine decidiremos cómo retornar a la diplomacia”, agregó.

Recordó que Irán “estaba en medio de la diplomacia cuando Israel lo dinamitó” y que también estaba “en medio de negociaciones con los europeos en Ginebra, hace solo dos días, cuando Estados Unidos decidió dinamitarlas”.

“Estábamos con la diplomacia cuando Estados Unidos dio luz verde a Israel para atacar nuestras instalaciones nucleares. Mostró así que no son hombres de la diplomacia y que solo entienden el lenguaje de la fuerza; esto es desafortunado. Estados Unidos no tiene respeto por la Carta de Naciones Unidas, no tiene respeto por la ley internacional”, insistió Araqchí.

“No sé cuánto espacio queda para la diplomacia. Estamos aún evaluando los daños, pero no solo Irán ha sido bombardeada, se ha bombardeado a la Carta de Naciones Unidas y al imperio de la ley”, concluyó.

El jefe de la diplomacia iraní no quiso entrar en detalles sobre cuál podría ser la respuesta de Teherán y reconoció que tampoco estaba al tanto de la extensión de los daños causados a las instalaciones nucleares por el ataque de Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán hace un llamado al Consejo de Seguridad para que convoque una sesión de emergencia con el fin de condenar inequívocamente el acto criminal de agresión por parte de los Estados Unidos contra Irán”, dijo Araqchí.

El ministro iraní aseguró que este ataque supone un duro revés al Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, del que Teherán es parte, ya que ha dejado de garantizar la posibilidad de desarrollar actividades atómicas de forma pacífica.

Araqchí también acusó al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y a su director general, el argentino Rafael Grossi, de “parcialidad evidente a favor de los belicistas” y de “allanar el camino a la violencia” por sus críticas sobre los incumplimientos de Teherán y la falta de transparencia sobre sus actividades atómicas.

El informe del OIEA destacaba que Irán había seguido acumulando uranio enriquecido al 60 %, lejos del nivel de pureza para uso civil (3 %) y cercano al de uso militar (90 %), y seguía sin dar respuestas a numerosas cuestiones abiertas sobre la naturaleza de su programa nuclear.

(Con informaciones de Europa Press, EFE y Aristegui Noticias)