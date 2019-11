Roger Waters envía mensaje a Evo Morales: “Espero que tu exilio sea corto. Tu gente te necesita”

Roger Waters, ex líder de Pink Floyd y activista, envió un mensaje de apoyo a Evo Morales, ex Presidente de Bolivia, luego de que arribara a México tras renunciar a su cargo.

A través de la cuenta de Twitter @LaGargantaPoderosa se ha difundido un video en el que el músico británico manifestó que espera que el exilio de Evo Morales sea corto. “Tu gente te necesita, necesitan un líder como tú”, sostuvo.

“No solo has sido el primer Presidente indígena en todo Latinoamérica, has realizado un trabajo maravilloso, has sacado a tanta gente de la pobreza, dándole valor y revalorizando el sentido de la dignidad”, añadió.

Asimismo destacó que llevó a la democracia “hasta cada rincón de tu tierra y por eso mismo ahora buscan despojar a tu pueblo, por avaricia”.

“Hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado, esperando que puedas volver cuanto antes a tu casa. No dudo que será lo mejor para tu gente y para vos, y por supuesto también para todos nosotros”, apuntó.

Esta no es la primera vez que el ex líder de Pink Floyd se pronuncia en los conflictos políticos que se viven hoy en día. El pasado 31 de octubre, el artista se solidarizó con los manifestantes en Chile al grabar un video realizando un “cacerolazo”, una forma de protesta en países sudamericanos.

Fuente: Sin Embargo