Revelan nuevo video de la huida de los ladrones tras robo en el Louvre

Cuatro días después del audaz robo del Museo del Louvre de París, ha salido a la luz un nuevo video del momento en el que los delincuentes huyen del lugar.

Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran a dos de los ladrones bajar a bordo de la plataforma elevadora ante la mirada del personal y del público antes de huir en motonetas.

⚡️ VIDÉO CHOC – #FaitsDivers : Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les cambrioleurs du musée du #Louvre à #Paris en train de prendre la fuite après le vol spectaculaire des bijoux royaux. #cambriolage pic.twitter.com/OhcjGysRcA — FranceNews24 (@FranceNews24) October 23, 2025

«Los individuos están en ‘scooters’, están a punto de irse», se escucha decir a un hombre, mientras pide que llamen a la Policía. «¡Se han ido!», continúa y suenan sirenas al fondo.

Tras el robo, calificado por medios locales como «fulminante y de asombrosa eficiencia», se desató una ola de críticas en Francia y comenzó un ‘juego de culpas’. Asimismo se ha puesto en duda las medidas de seguridad vigentes en el lugar.

¿Qué se sabe del robo?

La mañana del domingo pasado, un grupo de ladrones encapuchados irrumpió en el Museo del Louvre y robó nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia en tan solo siete minutos. Según los reportes, entre tres y cuatro individuos llegaron alrededor de las 9:30 (hora local) al museo en motos. Dos de ellos, vestidos con chalecos amarillos simulando ser obreros, ingresaron al recinto tras romper varias ventanas con una herramienta especializada, lo que les permitió entrar sin activar las alarmas principales.

Los delincuentes ingresaron a la sala Apolo, donde se enfocaron en dos vitrinas: una con las joyas napoleónicas y otra con la de los soberanos franceses. En la misma sala se encuentra el diamante Regente, considerada la «joya de la Corona francesa» y uno de los más bellos del mundo, de más de 140 quilates, que permanece a salvo.

Tras lograr su cometido, los delincuentes huyeron del lugar y aún no han sido capturados.