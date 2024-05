Revelaciones inquietantes sobre un centro de detención de Palestinos en Israel: CNN

En una base militar que ahora funciona también como centro de detención en el desierto de Negev, un israelí que trabajaba en las instalaciones capturó dos fotografías de una escena que asegura sigue atormentándolo.

En las imágenes se aprecian filas de hombres vestidos con trajes grises sentados en colchonetas delgadas, rodeados por alambre de púas. Todos aparecen con los ojos vendados, con la cabeza inclinada bajo la luz de los reflectores.

El olor putrefacto llenaba el aire y la habitación zumbaba con los murmullos de los hombres, según relató el israelí que estuvo en el lugar a CNN. Prohibidos de hablar entre ellos, los detenidos murmuraban para sí mismos.

Nos dijeron que no podían moverse. Debían sentarse erguidos. No podían hablar. No podían mirar bajo su venda, comentó la fuente.