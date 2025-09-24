Reportan que el fallido asesino de Trump intentó quitarse la vida en plena sala judicial

Ryan Wesley Routh trató de suicidarse tras ser declarado culpable este martes de todos los cargos relacionados con el intento de asesinato del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando el magnate era candidato presidencial.

Routh, de 59 años de edad, intentó clavarse en el cuello un bolígrafo después que se leyera el veredicto de culpabilidad en el tribunal.

Sin embargo, su intento fue impedido por cuatro agentes de seguridad, según informa Fox News.

El incidente en el que Routh intentó acabar con la vida de Trump fue registrado el 15 de septiembre de 2024, cuando el imputado pretendía disparar desde la distancia al empresario, que jugaba en su propio campo de golf en Florida.

El acusado fue arrestado mientras esperaba en un lugar oculto para disparar a Trump, pero fue encontrado por agentes de seguridad.

Routh, activista proucraniano, se declaró inocente de todos los cargos, al argumentar que «el mero hecho de tener un arma en presencia de otra persona no implica intención». Ahora se enfrenta a una sentencia de posible cadena perpetua.