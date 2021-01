Reportan que Deutsche Bank decidió perdonarle a Trump una deuda de más de 300 millones de dólares para cortar lazos con el mandatario y sus empresas

Deutsche Bank decidió que no hará más negocios con Donald Trump ni con sus empresas, luego de que partidarios del presidente asaltaran el pasado 6 de enero el Capitolio de EE.UU., informa The New York Times, citando a una fuente.

Trump debe actualmente a la entidad alemana, que fue su principal prestamista durante dos décadas, más de 300 millones de dólares, que vencen en los próximos años. Según la fuente, Deutsche Bank llegó a la conclusión de que, si no perdona esa deuda, no tiene forma de librarse de la relación con el mandatario antes de que los préstamos venzan.

Por su parte, Signature Bank, otro antiguo socio financiero, también anunció que cortará lazos con la familia Trump. El banco comercial con sede en Nueva York, en el que la hija del mandatario, Ivanka Trump, fue anteriormente miembro de la junta, emitió una declaración en la que pedía a Donald Trump que renunciara a la Presidencia “en el mejor interés de la nación y del pueblo estadounidense”.

Además, la portavoz la entidad, Susan Turkell, detalló que Signature Bank tomó la decisión de “no hacer negocios con ningún miembro del Congreso” que se opusiera a certificar la victoria de Joe Biden. Agregó que tras los disturbios de la semana pasada la entidad bancaria comenzó a cerrar las dos cuentas personales de Trump, que sumaban unos 5,3 millones de dólares.

Fuente: RT