Reportan al menos siete personas desaparecidas tras derrumbe de puente en Baltimore

Al menos siete personas están desaparecidas y son activamente buscadas por los bomberos de la ciudad de Baltimore (norte de Estados Unidos) después del derrumbe de un puente sobre el río Patapsco a causa del choque de un carguero contra uno de sus pilares, según fuentes locales.

El departamento de bomberos de la ciudad señaló que un equipo de buceadores busca dentro del agua a esas siete personas, supuestamente ocupantes de los vehículos que cayeron al río a causa del accidente en el Francis Scott Key Bridge, de estructura metálica.

HOLY CRAP! The Francis Scott Key Bridge has collapsed after a ship collision in Baltimore. The 1,200 feet (366 m) span bridge was the third longest span of any continuous truss in the world.

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 26, 2024