Renuncia enviado especial de EU a Haití en protesta por deportaciones

Profundizando la creciente crisis interna del gobierno de Joe Biden por su manejo de la migración en la frontera, su enviado especial a Haití renuncio este jueves en protesta por la deportación masiva “inhumana” de haitianos en Texas a su peligroso país.

El enviado especial, Daniel Foote, quien apenas inició sus tareas en julio, envío una carta al secretario de Estado Antony Blinken informándole de su renuncia inmediata. “No seré asociado con la inhumana y contraproducente decisión estadunidense de deportar a los refugiados e inmigrantes ilegales haitianos a Haití, un país donde oficiales estadunidenses están confinados en cuarteles seguros debido al peligro que implican las pandillas armada en la vida cotidiana”.

Más aún, criticó la falta de cambio real y urgente de la política estadunidense hacia Haití, afirmando que “el enfoque de nuestra política para Haití sigue siendo profundamente defectuoso, y mis recomendaciones han sido ignoradas y descartadas, cuando no modificadas para proyectar una narrativa distinta a la mía”. Indicó que el país no está en condiciones para recibir de regreso a sus emigrantes.

Foote también criticó el “hubris” estadunidense de seguir creyendo que puede seleccionar a quien debe ganar en los procesos políticos en Haití. “Este ciclo de intervenciones internacionales ene la política de Haití consistentemente ha producido resultados catastróficos”, y eso tiene consecuencias no solo dentro del país sino para Estados Unidos y el hemisferio.

El vocero del Departamento de Estado Ned Price no tardó en responder de manera tajante al veterano diplomático. “Es desafortunado que, en lugar de participar en un proceso de política en busca de soluciones… tanto ha renunciado como mal caracterizado las circunstancias de sus renuncia”, y rechazó el que sus propuestas fueran no consideradas -“ninguna idea es ignorada, pero no todas las ideas son buenas ideas”-, y afirmar lo contrario es “sencillamente falso”. Otros altos funcionarios del Departamento de Estado acusaron que entre las ideas erróneas de Foote estaba la de enviar tropas estadunidenses de regreso a Haití.

La imagen de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo con látigos y/o riendas persiguiendo a inmigrantes haitianos en Del Río, Texas, provocó una serie de críticas y condenas del manejo del asunto migratorio en la frontera por el gobierno de Biden, algunos defensores de derechos civiles y legisladores afroestadunidenses señalaron que recuerdan a otras imágenes emblemáticas de la historia de violencia racista en Estados Unidos

Fuente: La Jornada