“Quiero que lo quemen vivo”: Los padres de la veterinaria violada y calcinada en la India exigen justicia

La sociedad india se encuentra conmocionada por el brutal asesinato de una joven veterinaria de 26 años, Priyanka Reddy, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado este jueves debajo de un puente en la localidad india de Hyderabad, en el estado de Telangana.

Los padres de la víctima exigen justicia y se pronuncian a favor de la ejecución de los asesinos de su hija. El padre de Priyanka se inclina, en particular, por la horca, informa NDTV.

“Mi hija era muy inocente”, recoge The Times of India las palabras de la madre, que se muestra tajante sobre la suerte que desea al asesino de su hija: “quiero que el acusado sea quemado vivo”.

Los familiares de la víctima también culpan a los oficiales de no haber actuado más rápido. “Perdimos mucho tiempo moviéndonos de una estación de Policía a otra”, indicó la hermana menor de Reddy, que acudió a una comisaría poco después de que recibiera una preocupante llamada de la víctima.

“Si la Policía hubiera actuado sin perder el tiempo, al menos mi hermana estaría viva”, agregó.

Al asesinato de Priyanka Reddy

El pasado martes, la joven veterinaria de 26 años fue violada y luego quemada por un grupo de hombres. Antes de desaparecer, llamó a su hermana y le dijo que encontró los dos neumáticos de su bicicleta pinchados y que algunos desconocidos le ofrecieron ayuda, pero que se sentía intimidada por otros hombres que estaban cerca.

La hermana le aconsejó que dejara la bicicleta, se dirigiera hacia una zona cercana de peaje y que tomara un taxi, pero Reddy no llegó a conseguirlo. Dos días después, la Policía encontró su cuerpo quemado en un 70 % debajo de un puente. Cuatro hombres han sido arrestados en relación con el caso.

Fuente: RT Noticias