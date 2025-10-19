Qué pasó con Emiru en TwitchCon 2025: acosador la besó a la fuerza y mostró un arma

Un caso lamentable sucedió con la streamer y cosplayer Emiru en TwitchCon 2025, cuando un acosador se le acercó en pleno Meet & Greet durante la mencionada convención de streamers.

Mientras Emiru en TwitchCon 2025 convivía con sus fans, un acosador se saltó toda la fila, la abrazó y la besó sin que nadie de la organización interviniera para evitarlo.

Emiru fue atacada por un acosador en TwitchCon 2025

En un video se puede ver cómo Emiru en TwitchCon 2025 fue atacada por un acosador que la besó a la fuerza, quien después se puso a discutir con la seguridad de la streamer y cosplayer.

En el video también se observa que el hombre que atacó a Emiru en TwitchCon 2025 al parecer traía una clase de arma, pues saca algo que sostiene en una de sus manos.

Lo que ha llamado la atención es que este hombre se saltó toda una fila del Meet & Greet, se acercó a la streamer, la abrazó y besó sin que seguridad del evento o alguien relacionado hiciera algo al respecto.

La persona que lo empuja y saca del lugar es el guardaespaldas personal de la también cosplayer. Aunque también se ha señalado que nadie de la fila actuó, no es deber de los fans evitar este tipo de eventos.

Twitch debe de tener personal asignado para cuidar tanto a al talento invitado, como a los fans que se dan cita. Este evento deja en evidencia la falta de organización en la convención.

Twitch da su postura tras el ataque a Emiru en TwitchCon 2025

Tras el incidente de Emiru en TwitchCon 2025, Twitch lanzó un comunicado al respecto, señalando que han reforzado la seguridad en los Meet & Greet y que el atacante de Emiru fue detenido.

“De acuerdo con los protocolos de seguridad vigentes de TwitchCon, las fuerzas del orden y el personal de seguridad del evento estuvieron presentes y respondieron al incidente. Impedimos inmediatamente el regreso de esta persona a las instalaciones de TwitchCon y se le ha prohibido el acceso indefinidamente a Twitch, tanto en eventos online como presenciales. Nos estamos coordinando con el equipo del creador afectado y, según nuestros protocolos habituales, seguiremos cooperando con las investigaciones de las fuerzas del orden”.Twitch

Además de que se le ha prohibido la entrada a futuras convenciones, así como a otros de alto perfil de la empresa, con el fin de que no se repita un caso como el de Emiru en TwitchCon 2025.

No obstante, Emiru señaló que esta “reacción” vine tras que se ejerciera presión a Twitch para que hicieran algo pues, como ya se mencionó, no hubo nadie de seguridad del evento durante el incidente.

No solo eso, la misma cosplayer acusa que cuando comentaron lo ocurrido, mucha gente de la organización se rió en su cara, como si se hubiera tratado de una broma.

«En el comunicado de Twitch, dijeron que el sujeto fue capturado y detenido inmediatamente. Lo siento, pero es una mentira descarada. Le permitieron irse de mi encuentro y no me enteré de que lo habían atrapado hasta horas después de que me atacara. Parecía que esto solo ocurrió porque mi representante insistió, no porque el personal de la Twitchcon presente le diera importancia”.Emiru