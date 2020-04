Qué es la ‘muerte civil’ que aplicará Perú a quienes no paguen las multas por saltarse la cuarentena

Los peruanos que no paguen las multas, dentro de los cinco días hábiles que establece la ley, por saltarse las medidas de aislamiento e inmovilización social, se enfrentarán a una “muerte civil”, con la que tendrán prohibido realizar cualquier tipo de trámite.

En un comunicado, el Ministerio del Interior explica que se impedirá realizar trámites civiles como “la suscripción de cualquier tipo de contrato, trámites ante entidades bancarias, actos notariales o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), y realizar viajes al exterior”.

Las multas por incumplir la cuarentena oscilarán entre los 86 soles (unos 25 dólares) y los 430 soles (unos 125 dólares), dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

Se considera infracción circular por la vía pública para desarrollar actividades económicas no esenciales, movilizarse sin mascarilla, no contar con el pase personal laboral, salir a la calle en pareja, no respetar el metro de distancia obligatorio o negarse a identificarse.

También está prohibido circular en un vehículo de uso particular sin autorización o desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales y religiosas que pueden originar aglomeraciones.

Ampliación del estado de emergencia

El Gobierno peruano confirmó el martes que un total de 230 personas han fallecido por coronavirus y 10.303 personas han contraído la enfermedad.

En un mensaje a la población, el presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril.

El mandatario informó que, a partir del día 27, se reiniciarán las actividades de manera paulatina, evitando la concentración masiva de personas.

Según Vizcarra, la pelea contra el virus tendrá tres etapas. La segunda comenzará en junio, “cuando empiece a funcionar nuevamente la sociedad, el aparato productivo”.

La tercera y última será al comienzo de 2021, cuando, según estimó, el país ya contará con la vacuna para el coronavirus.

Fuente: RT