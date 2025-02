Provincia canadiense de Ontario suspende contrato con Starlink en respuesta a aranceles

La provincia canadiense de Ontario suspendió un contrato de 100 millones de dólares con el servicio de internet por satélite Starlink, del empresario Elon Musk, en represalia por los aranceles impuestos por Estados Unidos contra Canadá.

«Ontario no hará negocios con la gente empeñada en destruir nuestra economía», explicó este lunes en un comunicado el jefe de Gobierno de la provincia canadiense, Doug Ford, para justificar la medida.

La provincia canadiense firmó el contrato con Starlink, una unidad de SpaceX, la empresa espacial de la que Elon Musk es el consejero delegado y uno de los principales accionistas, en noviembre para que los habitante de zonas remotas de Ontario tengan acceso a internet.

Ford añadió que a partir de este lunes, Ontario prohibirá a las empresas estadunidenses participar en contratos públicos.

También por orden del Gobierno provincial, LCBO, la empresa pública que controla la compra de bebidas alcohólicas en Ontario, retirará productos estadunidenses de sus estantes.

LCBO compra al año unos 1.000 millones de dólares canadienses (680 millones de dólares estadounidenses) de bebidas alcohólicas a EE.UU.

Ontario Premier Doug Ford’s office says the province is ripping up the $100 M contract they just signed with Starlink and US companies are now banned from doing business with the Ontario government #cdnpoli pic.twitter.com/lAM4DrdAs0

— Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) February 3, 2025