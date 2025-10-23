Protestan en San Francisco por llegada de agentes federales a isla de la Guardia Costera

San Francisco. Agentes federales de inmigración fueron recibidos con protestas este jueves en el Área de la Bahía de San Francisco, mientras se dirigían a una isla artificial de propiedad gubernamental de un siglo de antigüedad que alberga una base de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzaron a llegar a la Isla de la Guardia Costera para apoyar los esfuerzos federales contra la migración irregular. La Guardia Costera forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, junto con el CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un comunicado proporcionado a los medios de comunicación por la Guardia Costera afirmó que “a través de un enfoque integral del gobierno, estamos aprovechando nuestras autoridades y capacidades únicas para detectar, disuadir e interceptar a extranjeros ilegales, narco-terroristas e individuos con intenciones de terrorismo u otras actividades hostiles antes de que lleguen a nuestra frontera”.

El presidente Donald Trump anunció este mismo jueves el retiro de un plan para mandar más agentes federales a San Francisco después de hablar con el alcalde. No estaba claro si el presidente estaba cancelando el despliegue de la Guardia Nacional o suspendiendo los operativos contra la migración por parte de agentes de la CBP.