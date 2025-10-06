Primero reapertura del gobierno y luego diálogo con demócratas, condiciona Trump

A seis días del cierre de gobierno de Estados Unidos, Donald Trump dijo que estaría abierto a llegar a un acuerdo sobre los subsidios para la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que los demócratas exigen para pactar con los legisladores republicanos. Pero más tarde, afirmó que dialogará solo después de la reapertura del gobierno.

“En estos momentos estamos en una negociación con los demócratas que podría llevar a cosas muy buenas, y estoy hablando de cosas buenas con respecto a la atención médica”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Los comentarios del mandatario fueron uno de los pocos signos de esperanza mientras el cierre del gobierno se extendía a su sexto día.

Sin embargo, más tarde en su perfil de Truth Social enfatizó: «Con gusto trabajaré con los demócratas en sus políticas de salud fallidas, o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. ¡De hecho, deben abrir nuestro gobierno esta misma noche!”.

No obstante, las negociaciones entre las dos partes han sido prácticamente inexistentes desde el inicio del cierre, a pesar del impacto generado en los servicios federales.

Antes de que Trump se retractara de sus declaraciones, los dos líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, negaron que haya negociaciones con Trump. Jeffries dijo que la Casa Blanca “ha guardado silencio” desde la reunión en el Despacho Oval de la semana pasada.

“La afirmación de Trump no es cierta, pero si finalmente está dispuesto a trabajar con los demócratas, estaremos en la mesa”, aseguró Schumer.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo a periodistas que “puede haber un camino a seguir” en los subsidios de Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, pero enfatizó: “Creo que mucho dependerá de dónde se sitúe la Casa Blanca en todo eso”.

Los comentarios del presidente se produjeron poco antes de que el Senado realizara ayer otro par de votaciones infructuosas sobre la financiación del gobierno federal. Ninguna de las propuestas, ni la republicana ni la demócrata, se acercaron a obtener los 60 votos necesarios para avanzar.

El gobierno estadunidense ha estado paralizado durante seis días después de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo sobre un proyecto de ley de financiación provisional antes de la fecha límite del año fiscal.

La administración Trump y los republicanos culpan a los demócratas de usar la fecha límite para obtener influencia política, incluyendo la financiación de la atención médica para inmigrantes indocumentados.