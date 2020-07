Primeras imágenes de los efectos del huracán Hanna tras tocar tierra en EE.UU.

Tras tocar tierra la tarde de este sábado en la costa del golfo de Texas, EE.UU., el huracán Hanna registró vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora (145 km/h), según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

HURRICANE #HANNA eye wall 90 mph sustained winds now with damage to boat park in Port Mansfield Texas. Eye wall will not give up here in PM. Waiting for eye. Tracking edge of eye calm on @RadarOmega_WX app #HurricaneHanna #Hanna pic.twitter.com/3bEg3ojiRz

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 25, 2020