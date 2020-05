Primeras imágenes de Kim Jong-un tras 20 días de ausencia en público

Medios norcoreanos han difundido primeras imágenes de Kim Jong-un desde Sunchon (provincia de Pyongan del Sur), donde el líder de la nación ha participado este 1 de mayo del Día Internacional de los Trabajadores en la ceremonia de celebración del fin de la construcción de una planta de fertilizantes, acabando de esta manera con los rumores sobre su posible muerte tras casi tres semanas de ausencia en público.

Kim Jong-un cortó la cinta durante el evento, y la radio estatal detalló que estuvo acompañado de su hermana Kim Yo-jong y políticos como Pak Pong-ju, Jo Yong-won, Pak Thae-song y Kim Dok-hun.

“Todos los participantes rompieron en estruendosos vítores de ‘¡hurra!’, extendiendo la mayor gloria al líder supremo, que ha traído un nuevo cambio al desarrollo de la industria de fertilizantes basada en [la ideología del] el juche y ha llevado a la victoria el gran avance revolucionario para el fortalecimiento de la economía autosuficiente gracias a su sobresaliente liderazgo”, reportó KCNA.

Se trata del primer acto público de Kim Jong-un desde que se lo viera por última vez el 11 de abril durante una reunión del Partido de los Trabajadores.

El líder de Corea del Norte tampoco asistió a la celebración del 108.º aniversario del nacimiento de su difunto abuelo y fundador del país, Kim Il-sung, el 15 de abril. Los reportes mediáticos variaron desde el supuesto estado vegetativo de Kim Jong-un tras una cirugía cardíaca a principios de este mes hasta su supuesta muerte.

Also in attendance?

Kim was joined by his sister, Kim Yo Jong, as well as top officials Kim Jae Ryong, Pak Pong Ju, Kim Dok Hun, Pak Thae Song, and Jo Yong Won. https://t.co/LAeDR8b2DE pic.twitter.com/bFyi8OYHYI

— NK NEWS (@nknewsorg) May 1, 2020