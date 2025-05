Primer ministro de Israel niega hambruna masiva en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, negó la existencia de «hambruna masiva» en Gaza y calificó de «mentira» que Tel Aviv esté usando el hambre como arma de guerra en el enclave palestino. Así lo declaró este martes en una conferencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés).

Netanyahu afirmó que entre los «miles y miles» de gazatíes que han sido capturados y llevados a prisión desde el comienzo de la guerra, «no ves uno solo demacrado». «De hecho ves todo lo contrario, porque no hacen tanto ejercicio, indudablemente no en los túneles, pero tienen comida y nos acusan de inanición», añadió.

Según el primer ministro, desde los primeros días de la guerra, no solo se estableció que no se perseguiría a los civiles, sino que se les proporcionaría alimento, agua y medicina, según dicta el derecho internacional. «Les suministramos alrededor de 1,8 millones de toneladas de alimentos y ayuda. Eso es una cantidad enorme y por eso no hay en absoluto hambruna masiva», añadió.

«¿Qué pasó? Mientras suministrábamos esto en camiones, Hamás los saqueó, tomaron una buena tajada para ellos y el resto lo vendieron a los civiles a precios exorbitantes. De esta forma financian a sus propios reclutas», aseveró Netanyahu.

«Gaza corre el riesgo de morir de hambre»

El pasado 21 de mayo, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas condenó la hambruna masiva de la población infantil en Gaza e instó a Israel a permitir el «acceso inmediato y sostenido de alimentos y suministros médicos esenciales».

Entretanto, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP) indicó este mes que 470.000 personas se enfrentan a una «hambruna catastrófica». «La población de Gaza corre el riesgo de morir de hambre, ya que se ha bloqueado la entrada de toda ayuda desde el 2 de marzo».