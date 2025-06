Presidente iraní acusa a EE.UU. de favorecer la agresión israelí

EE.UU. viola las normas internacionales y permite que Israel invada Irán, que no quería la guerra, declaró el lunes el presidente del país persa, Masoud Pezeshkian, en una reunión del Parlamento.

«Estados Unidos utiliza la fuerza y permite que Israel invada nuestro país en contra de las normas internacionales. Nosotros no queríamos la guerra y no la empezamos. No fuimos nosotros quienes matamos a nuestros comandantes y científicos, fueron los terroristas quienes lo hicieron. ¿Qué pecado cometió un científico para que alguien viniera del otro lado del mundo a destruir a su familia y a sí mismo?», preguntó el mandatario.

Añadió que Irán no se niega a negociar ni pretende desarrollar armas nucleares. «Tenemos derecho a utilizar la energía nuclear y a realizar investigaciones que beneficien a esta sociedad», agregó.

Además, Pezeshkian abordó el tema de la unidad en tiempos difíciles.

«El enemigo no podrá apartarnos a nosotros y a nuestro pueblo de la arena mediante el asesinato, la violencia y el terror, porque detrás de cada héroe al que le arranquen la bandera de las manos, cientos de otros se levantarán para tomar esa bandera y resistir la opresión, la brutalidad, los crímenes y la traición perpetrados por esa gente despreciable. El pueblo de Irán ya lo ha demostrado y se mantiene firme contra todos estos males», manifestó.

«No somos agresores. Hoy, más que nunca, necesitamos unidad y cohesión. Todos los iraníes deben unirse […] Hay que dejar de lado cualquier diferencia y problema actual y hacer frente con determinación a este genocidio criminal», recalcó. El presidente iraní denunció que «Israel quiere eliminar a los musulmanes uno por uno».