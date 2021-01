Presidente de Tanzania rechaza vacunas contra Covid-19 porque “Dios los protegerá”

En contradicción con el consenso científico mundial y los consejos de la Organización Mundial de la Salud, este miércoles 27 de enero, el presidente de Tanzania, John Magufuli, dijo que su país no necesita un confinamiento por el coronavirus, ya que Dios protegerá a su pueblo.

Asimismo, el presidente Magufuli comentó que las precauciones caseras como la inhalación de vapor son mejores que las “peligrosas” vacunas extranjeras contra el coronavirus, esto durante la inauguración de una nueva granja en su región natal..

“Las vacunas no son buenas. Si lo fueran, entonces el hombre blanco habría traído vacunas para el VIH/SIDA.”

Y es que desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Magufuli ha evitado en gran medida el uso de cubrebocas y el distanciamiento social en Tanzania, incluso dejó de dar datos sobre el Covid-19 a mediados del 2020.

“Los tanzanos no nos hemos encerrado y no esperamos encerrarnos. No espero anunciar ningún confinamiento porque nuestro Dios está vivo y seguirá protegiendo a los tanzanos”.

Magufuli ganó la reelección el año pasado en la excolonia británica, pero ha enfrentado acusaciones de países occidentales y partidos opositores de que está erosionando la democracia, algo que él niega.

Tanzania no ha publicado cifras sobre Covid-19

Tanzania no ha publicado cifras a nivel nacional desde el 8 de mayo del 2020, cuando se tenía 509 casos y 21 muertes por Covid-19, según datos de la OMS; y a diferencia de la mayoría de las naciones, a los tanzanos todavía se les permite reunirse.

El presidente ha menospreciado los kits de prueba importados, diciendo que también arrojaron resultados positivos en una cabra y una papaya, por lo que ha promovido los remedios tradicionales, sin ofrecer datos ni evidencia científica.

“También seguiremos tomando precauciones de salud, como el uso de la inhalación de vapor”

Además de los remedios caseros, el presidente ha dicho a los ciudadanos que confíen en la religión para no enfermarse de Covid-19.

“Inhala mientras rezas a Dios, reza mientras cultivas maíz, papas, para que puedas comer bien y el corona no entre en tu cuerpo. Les asustarán mucho, mis amigos tanzanos, pero deben mantenerte firmes”.

Fuente: SDP