Presidencia de Ecuador denuncia ataque a Daniel Noboa en Cañar

Un grupo de personas lanzó piedras al convoy del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en la provincia de Cañar cuando se dirigía a anunciar y entregar obras por más de 6 millones de dólares. En las entregas, estaba prevista una planta de tratamiento de aguas para 26 mil personas y sistemas de alcantarillado en Sigsihuayco y Quilloac.

Tras el ataque gobierno ecuatoriano calificó el hecho como un «acto de terrorismo» e informó que los detenidos serán procesados por intento de asesinato y atentado contra la seguridad del Estado.

