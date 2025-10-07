Presidencia de Ecuador denuncia ataque a Daniel Noboa en Cañar

Un grupo de personas lanzó piedras al convoy del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en la provincia de Cañar cuando se dirigía a anunciar y entregar obras por más de 6 millones de dólares. En las entregas, estaba prevista una planta de tratamiento de aguas para 26 mil personas y sistemas de alcantarillado en Sigsihuayco y Quilloac. 

Tras el ataque gobierno ecuatoriano calificó el hecho como un «acto de terrorismo» e informó que los detenidos serán procesados por intento de asesinato y atentado contra la seguridad del Estado. 

Lee aquí el texto íntegro del mensaje publicado en redes de la Presidencia de Ecuador. 

octubre 7, 2025 6:32 pm

