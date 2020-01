Precio del crudo se estabiliza tras ataque de Irán

Los precios del petróleo subieron 5 por ciento después de que Irán lanzó ataques contra bases militares estadunidenses en Irak en represalia por el asesinato del comandante Qasem Soleimani, pero para ayer por la tarde, el aumento en el precio del crudo dio marcha atrás y comenzó a operar por debajo de los precios que había antes del asesinato del general iraní.

Entonces, ¿porque los precios del petróleo no se fortalecieron a pesar de las tensiones en Medio Oriente?

A continuación cinco factores que los operadores de petróleo observan de cerca:

1. ¿Se va a aliviar la crisis? El camino del petróleo en los próximos días se basará en gran medida en cómo responda Estados Unidos. Muchos operadores calculan que la decisión de EU de no contraatacar inmediatamente después de los ataques con misiles de Irán —que no mataron a ninguna fuerza estadunidense o aliada— es una señal de que Washington no quiere agravar la situación hasta convertirla en un conflicto en toda regla.

Un operador senior en una importante casa de materias primas predijo un periodo de “relativa calma”, ya que al parecer las fuerzas iraníes encontraron “el equilibrio” al responder con la fuerza suficiente para vender una narrativa de represalia a escala nacional por la muerte de Soleimani sin provocar una respuesta militar inmediata de Estados Unidos.

“Todo lo que realmente cuenta es si un estadunidense es asesinado abiertamente”, agregó el operador. Bob McNally, ex asesor de la Casa Blanca y jefe de la consultora de energía Rapidan, estuvo de acuerdo en que parecía que los ataques con misiles de Irán se “planearon deliberadamente para evitar matar a soldados de EU”.

Pero advirtió que tal vez no sea el final de las represalias de Irán. “Teherán enmarca la venganza como la expulsión de EU de la región del Golfo e incluso si evita provocar un ataque militar masivo, el mercado petrolero debe hacer más valoraciones de riesgos”, dijo McNally. Los operadores advirtieron que si la situación se intensifica o se afecta el suministro de petróleo, los precios superarán los 70 dólares por barril.

2. ¿Los ataques afectaron el mercado de petróleo? Si bien los ataques iraníes no tuvieron como objetivo la infraestructura petrolera, el mercado de la energía no salió ileso. Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo y un aliado clave de EU, suspendió temporalmente los envíos a través del Estrecho de Ormuz, el cual separa el Golfo de Irán, donde 20 por ciento del suministro mundial de petróleo pasa diariamente. Bahri, el gigante petrolero árabe, transporta crudo a través del Estrecho, que también es la ruta principal para las exportaciones de Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y el propio Irán. “Creo que mucha gente espera para ver si hay ataques o participación directa de los buques petroleros”, dijo Richard Matthews, jefe de investigación de los corredores de buques de Gibson. “Más allá del evidente aumento del riesgo, la mayoría de las personas están en modo de esperar y ver”.

3. ¿Los aliados de EU en la OPEP pueden aumentar los suministros? La respuesta mesurada del mercado al aumento de la tensión en Medio Oriente se debe en parte a que cualquier escasez en los suministros es, por el momento, en gran medida artificial. La OPEP y sus aliados, como Rusia, han recortando la producción durante la mayor parte de los últimos tres años en un intento por compensar un aumento en la industria del esquisto de EU. Si los precios del petróleo suben demasiado, se esperaría que Donald Trump presione a los aliados dentro del cártel, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, para que aumenten la producción para calmar el mercado. Antes de los ataques del martes, el presidente estadunidense dijo que había discutido los precios del petróleo con Khalid bin Salman, viceministro de Defensa de Arabia Saudita.

“Los sauditas sin duda pueden calmar el mercado incluso haciendo declaraciones sobre un aumento unilateral en su suministro”, dijo Iman Nasseri, director gerente para Medio Oriente de la consultora de energía FGE. “Pero esa acción apresurada tal vez no sea necesaria hasta que la situación militar entre Irán y Estados Unidos se calme primero”. Dicho esto, una disrupción severa en el Estrecho de Ormuz puede amenazar la capacidad del Estado del Golfo de hacer llegar más petróleo al mercado, incluso si el reino produce más.

4. ¿Los precios ya están lo suficientemente altos? Algunos operadores dicen que la limitada reacción de los precios se debe simplemente al hecho de que el petróleo ya aumentó fuertemente en el cuarto trimestre del año pasado, con precios que subieron alrededor de 10 dólares por barril a medida que disminuyeron las preocupaciones por el debilitamiento del crecimiento global y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los fondos de cobertura ya tienen apuestas sobre el aumento de los precios del crudo, que se han establecido en los últimos meses, lo que sugiere que puede no existir el apetito de seguir agregando más riesgos a las carteras sin pruebas de una auténtica disrupción del suministro. “No se ha perdido ni una sola gota del suministro de petróleo por los incidentes recientes, por eso que su precio volvió a caer tan rápido”, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas del banco noruego SEB.

5. Precios más altos es igual a suministros más altos En la mente de los operadores de petróleo se encuentra un cálculo, que sin duda se ha vuelto más relevante con el auge de la industria del esquisto estadunidense. Si bien prevén que el crecimiento de la industria desacelere este año, a medida que las empresas dan prioridad a la generación de efectivo en lugar de impulsar la perforación, los precios más fuertes pueden traer una respuesta rápida. Probablemente eso modere el entusiasmo entre los inversores. “Las preocupaciones por el exceso de oferta continuarán acechando el complejo energético”, dijo Stephen Brennock de PVM, un corredor de petróleo.

Y ADEMÁS EN MÉXICO NO HAY IMPACTO: HACIENDA El secretario de Hacienda mexicano, Arturo Herrera, aseguró que los conflictos entre Estados Unidos e Irán tienen un efecto menor en México, pues el impacto en el tipo de cambio fue pequeño y por el lado del precio del crudo, esto es favorable ya que aumenta la cotización de la mezcla mexicana. “(El conflicto) ha tenido efectos menores, uno pequeño en el tipo de cambio, pero no cruzó los 19 pesos por dólar”, dijo el secretario después de participar en la Reunión de Cónsules y Embajadores-REC 2020. LA ECONOMÍA ESTÁ “BLINDADA” Ante el escenario anterior, Herrera afirmó que la economía mexicana está blindada, pues el país cuenta con 180 mil millones de dólares en reservas internacionales, una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por más de 60 mil millones de dólares y una línea de crédito contingente con el Tesoro de Estados Unidos por 9 mil millones de dólares.