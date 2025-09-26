Por “comentarios incendiarios”, EU revocará visa a Gustavo Petro

El gobierno de Donald Trump anunció que retirará la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que éste lanzó «comentarios incendiarios».

El Departamento de Estado dio a conocer su decisión en la red social X, aseverando que «revocaremos su visa por sus actitudes incendiarias».

El presidente colombiano se sumó el viernes a una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y propuso la creación de un ejército internacional para defender al pueblo palestino.

“Hay que configurar un ejército más poderoso que los de Estados Unidos e Israel juntos”, dijo Petro con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. “Con el último veto que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad (de la ONU), se acabó la diplomacia… se responde con armas”, agregó.

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua