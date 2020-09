Policía golpea y deja inconsciente a afroamericano durante arresto en Georgia, EU

Un policía del condado de Clayton (Georgia, EU) fue despedido el pasado 13 de septiembre tras viralizarse videos en los que aparece mientras golpea repetidas veces hasta que deja sangrando e inconsciente a Roderick Walker durante su arresto.

Dos días antes, ese ayudante de sheriff y sus compañeros hicieron que parara el auto en el que viajaba ese afroamericano de 26 años porque circularía con una luz trasera rota, según relató su abogada, Shean Williams.

Esta letrada relató que los agentes pidieron a Walker su identificación y, cuando les preguntó por qué la necesitaban si no era el conductor, se enojaron y exigieron que saliera del vehículo.

Los videos muestran a dos oficiales encima de Roderick Walker y uno le pega varias veces en la cara y golpea su cabeza contra el piso mientras se escuchan los gritos de su novia.

The black man was a PASSENGER in a car that was pulled for a broken brake light.The pigs asked HIM for his license, he replied he wasn't driving,pigs got him out of the car & tried to kill him. In 1 video at least 1 child can be seen in a car next2the scene yelling,"Daddy Daddy!" pic.twitter.com/GCuS0i4tCF

— Im̶̧̲͇̂̇͂͒͒͊m̷̻̖͂͒̇̋͗̊͌̓̑̇⊕r†αレ Z̴̙͖͚̗̜̜̍̓̓̕͠εη氣⛤☭ (@Immortalzen) September 12, 2020