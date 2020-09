Polémica por experimentos en los que perforaron los cráneos de unos monos y fijaron barras con cemento a sus cabezas

Un grupo de defensa de los derechos de los animales denunció la semana pasada que investigadores de la universidad belga de KU Leuven perforaron agujeros en los cráneos de unos monos rhesus y les adhirieron unas barras con el uso de cemento, en el marco de unos estudios sobre el cerebro.

Asimismo, Animal Rights, que trabaja en Bélgica y los Países Bajos, publicó una serie de fotos que muestran a los monos en cuestión.

Horrific photos show lab monkeys with holes drilled in their skulls and rods CEMENTED to their heads by Belgian university scientists https://t.co/4bnwteRASd

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 21, 2020