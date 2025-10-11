Pide Fiscalía prohibir que Boluarte salga de Perú

La Fiscalía de Perú pidió este viernes a la justicia que prohíba a la ex Presidenta Dina Boluarte salir del país mientras es investigada por los delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos.

El Congreso peruano destituyó esta madrugada a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí.

En un comunicado, el Ministerio Público explicó que el pedido a la justicia «busca asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional».La fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país debido a dos casos en los que se investiga a Boluarte, uno por lavado de activos y otro por «negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo».

En la primera investigación, Boluarte fue asociada a un caso por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo, quien fue electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón.

Información tomada de Agencia Reforma

octubre 11, 2025 9:08 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua