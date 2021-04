Peruanos eligen a su presidente en medio de una crisis sanitaria y política

Comenzó en Perú la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que más de 25 millones de ciudadanos están habilitados para votar entre 18 candidatos.”En Huancavelica, Huaura y Lima Metropolitana, miembros de mesa acuden a cumplir su labor cívica”, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Twitter.

Según este organismo, están habilitados para votar un total de 25.287.954 ciudadanos, de los cuales 997.033 residen en el extranjero y podrán sufragar en los consulados de diversos países del mundo.

Además de elegir al próximo jefe de Estado, los peruanos votarán la nueva conformación del Congreso, unicameral, compuesto por 130 legisladores.

Francisco Sagasti urge a votar

El presidente de Perú, Francisco Sagasti, llamó a la población a cumplir con el deber de votar.”Estas elecciones son muy importantes, van a marcar los primeros cinco años después del bicentenario y por esta razón todos tenemos no solo el privilegio y el derecho de votar, sino también el deber”, dijo el jefe de Estado en una rueda de prensa luego de ejercer su voto en Lima (centro).

El jefe de Estado afirmó que se han tomado todas las precauciones para evitar contagios.

“Se han tomado todas las precauciones para evitar contagios, no tienen que tener temor de ejercer su derecho y deber de votar. Estamos haciendo lo imposible para responder a los desafíos que nos ha planteado la pandemia”, indicó el mandatario.

Por otro lado, Sagasti hizo referencia al pedido de destitución en su contra hecho por el parlamentario Posemoscrowte Chagua, del partido Unión por el Perú (izquierda), presentado el 9 de abril.”Me preocupa que en un momento tan difícil en la historia del país, con la pandemia y problemas económicos y sociales, se añada inestabilidad política”, dijo el presidente al respecto.

Este pedido, que deberá ser aprobado por dos instancias congresales antes de subir al pleno, argumenta que Sagasti cometió una falta al autorizar la vacunación en secreto contra el COVID-19 de la excanciller, Elizabeth Astete.Este hecho no ha sido comprobado más allá de la versión de Astete, que asegura que el presidente dio su aprobación para que se inmunice con dosis destinadas para los ensayos clínicos desarrollados en el país por el laboratorio Sinopharm, de China.

Keiko Fujimori agradece a dios

La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), dio inicio a sus actividades de elecciones generales, agradeciendo a dios luego de haber estado presa por presuntos delitos de corrupción en el caso Lava Jato.

“Es importante terminar esta parte de la campaña agradeciendo a dios y a mi familia. Después de todo lo que me ha tocado vivir [estar encarcelada], el estar al lado de mi familia y agradecerle, es importante”, dijo Fujimori durante una rueda de prensa en Lima (centro).

Los comicios de se caracterizan por una importante fragmentación, con 18 candidatos a la presidencia y ninguno con amplio margen de ventaja.

Verónika Mendoza llama a votar “con esperanza”

La candidata a la presidencia de Perú, Verónika Mendoza (Juntos por el Perú, izquierda), exhorto a la población a “votar con esperanza”.”[Estoy] muy contenta, con mucha esperanza.

Le pido a la gente que vaya a votar con todos los protocolos de bioseguridad [por la pandemia]. Y vayan a votar con esperanza, que ha llegado el momento del cambio”, dijo la candidata durante un rueda de prensa en la ciudad de Cusco (sur).

“Listo, misión cumplida. No se olviden de llevar su documento nacional de identidad (DNI) y mascarilla y, si pueden, protector facial y su propio lapicero. Voten con convicción y con esperanza, ¡ha llegado el momento del cambio!”, dice el mensaje publicado por Mendoza en su cuenta de Twitter después de votar.

La candidata anunció que esperará los resultados oficiales en Lima.

Pedro Castillo expresa preocupación por mesas no instaladas

El candidato presidencial peruano Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda) expresó su preocupación por la cantidad de mesas que no se han instalado en los comicios generales que se celebran en el país.”Me preocupa que a nivel nacional algunas mesas no hayan abierto (por no estar instaladas).

Estamos en una fiesta democrática y tenemos que demostrarlo como ciudadanos y ejercer nuestro derecho ciudadano con responsabilidad”, dijo Castillo en una rueda de prensa desde el departamento de Cajamarca (sur), jurisdicción donde emitió su voto.

La falta de instalación de mesas ha sido apuntada por ONU Perú, así como por el presidente Francisco Sagasti, quien exhortó a la población elegida para gestionarlas a hacerse presentes y cumplir con su tarea. Por otro lado, Castillo afirmó que respetará los resultados que ofrezca la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

ONU invoca a los peruanos a votar ante ausentismo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a los jóvenes en Perú para que asuman el manejo de las mesas electorales en el país ante el problema de asusentismo detectado durante los comicios generales que se celebran este domingo.”Desde el Sistema de Naciones Unidas invocamos a la ciudadanía, especialmente a los y las jóvenes, para que asuman de manera voluntaria el rol de miembros de mesa en sus lugares de votación. Aseguremos el éxito del proceso democrático en estas elecciones”, comunicó la ONU Perú a través de su cuenta en Twitter.

Voto en pandemia

La ONPE ha dispuesto que los comicios empiecen a las 7:00 hora local (12:00 GMT) y culminen a las 19:00 (00:00 GMT).Por la pandemia del COVID-19, el horario de votación se ha extendido a doce horas, cuando tradicionalmente es de nueve horas.

El objetivo es permitir un sufragio escalonado en el que las dos primeras horas estarán reservadas para que ejerzan su voto las personas mayores de 60 años y luego se asignará una hora de manera ordinal para que voten los ciudadanos según el último dígito de su documento nacional de identidad.

Asimismo, por la pandemia se ha escogido a los miembros de mesa (tres personas por cada una) entre la población más joven, y se desinfectarán los locales de votación antes del inicio del proceso; además, será obligatorio el distanciamiento social y el empleo de mascarillas, recomendando el Gobierno que la población use dos tapabocas superpuestos.

Para triunfar en primera vuelta, el candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos, de lo contrario se realizará una segunda instancia en junio.

Por otro lado, los partidos que postulan al Congreso deben conseguir al menos 5% de los votos válidos para obtener una bancada, los que no lleguen a ese porcentaje no tendrán representación en el Legislativo.

El número de parlamentarios que pueda lograr una agrupación depende del número de votos que obtenga y existe el voto preferencial, es decir que el ciudadano puede especificar en su cédula el candidato de su preferencia escribiendo el número que se la ha asignado en la lista de su partido.

Observadores y la Comunidad Andina

Aunque de bajo interés ciudadano, en estas elecciones también se votará por los cinco miembros del Parlamento Andino, órgano deliberante y de representación ciudadana perteneciente a la Comunidad Andina, ente de cooperación e integración que conforman Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

Según leyes peruanas, la divulgación de encuestas está prohibida desde una semana antes del día de la votación; sin embargo, las empresas encuestadoras podrán difundir los primeros resultados a boca de urna justo al momento de finalizada la votación.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, se ha acreditado a 17 organismos y organizaciones internacionales como observadores del proceso, siendo las principales la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

La ONPE no ha anunciado a qué hora dará los primeros resultados parciales.

Candidato al Congreso: pandemia puede influir en resultado de elecciones de Perú

El temor de contagiarse de COVID-19 entre votantes y miembros de las mesas electorales puede afectar el resultado de las elecciones generales en Perú, declaró a Sputnik Fernando Rospigliosi, candidato a congresista y encargado del plan de seguridad del Partido Popular, de Keiko Fujimori.

“No van los miembros de mesa ni los suplentes, por lo que las mesas no se abren y la gente se está aglomerando, es un problema muy serio”, dijo a esta agencia el también exministro del Interior (2003-2004).

Rospigliosi explicó que las personas tienen miedo de contagiarse, sobre todo los miembros de las mesas, porque tienen que estar más de 12 horas interactuando con mucha gente.”No es fácil para un ciudadano hacer eso y muchos prefieren pagar su multa y no ir. Eso complica más la cosa porque seguramente significa que el ausentismo va a ser mayor de lo que realmente sería”, señaló.

El candidato aseguró que esto podría modificar el resultado de las elecciones.”De hecho, puede influir en el resultado porque las encuestas previas mostraban resultados muy ajustados, entonces el hecho de que un sector de electores no vote, puede modificar sensiblemente los resultados”, destacó.Rospigliosi señaló que eso se refiere sobre todo a los adultos mayores, que votaban entre las 7:00 y 9:00 de la mañana.

“Muchos de ellos no han votado y probablemente no regresen, entonces eso va a modificar la votación sin duda”, recalcó.Consideró que el “elemento central de estas elecciones es la incertidumbre”, porque hay corrientes de “izquierda radical”, que van a tener una votación “considerable”.

“Esas corrientes llevarían al Perú al estatismo y al autoritarismo y provocarían un conflicto político muy fuerte, porque eso no sería bien recibido por una parte muy importante de la población”, expresó.

Fuente: Sputnik