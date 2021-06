Perú: Trabaja de payaso; acude a sus clases de derecho disfrazado por falta de tiempo

Bien dicen que ‘querer es poder’ y así lo demuestra un joven peruano que trabaja como payaso para poder pagar sus estudios.

Aunque la historia de este estudiante pudo pasar desapercibida, se hizo viral tras acudir a sus clases con su disfraz de payaso debido a que no le dio tiempo de cambiarse.

Raúl decidió exponer con su disfraz de payaso

El nombre de este joven es Raúl Rivera, un estudiante de Derecho, que se hizo viral tras difundirse una fotografía en las que aparece frente a su salón de clase con su disfraz de payaso.

De acuerdo con la publicación, al estudiante Raúl Rivera no le dio tiempo de quitarse su disfraz de payaso para llegar a la escuela.

Raúl Rivera, estudiante en la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú, fue quien compartió estas fotografías de él con su disfraz de payaso en su salón de clases.

En una publicación de Facebook, Raúl escribió estar orgulloso de su trabajo y reconoció su esfuerzo por poder estudiar y trabajar al mismo tiempo para ser un ‘excelente abogado’.

“Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”

Raúl. Payaso

Usuarios felicitan a Raúl por trabajar como payaso

La mayoría de los usuarios felicitaron a Raúl por trabajar como payaso para pagas sus estudios

Esta fotografía se viralizó rápidamente y muchos de los usuarios expresaron su admiración por este estudiante que trabaja como payaso.

También expresaron sus mejores deseos para Raúl, y han comentado que esperan que logre terminar su carrera y tener el mayor de los éxitos.

“Excelente ejemplo. Serás un gran abogado”, “Felicidades campeón, siempre saliendo hacia adelante con pasos firmes”, “gran ejemplo de perseverancia”, fueron algunos de los comentarios.

La publicación de este estudiante registró más de 7 mil reacciones y 715 comentarios en los que reconocen sus deseos por superarse.

Las imágenes fueron compartidas en febrero de 2020, pero, desafortunadamente, esta publicación de Raúl Rivera ya no se encuentra disponible en su cuenta de Facebook.

Fuente: SDP