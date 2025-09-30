Periodista es hospitalizado tras ser empujado por agentes federales en corte de inmigración de NY

Nueva York. Agentes federales agarraron y empujaron este martes a periodistas en un pasillo afuera de la sala de un tribunal de inmigración en Nueva York, provocando que uno de ellos fuera trasladado al hospital, en un nuevo enfrentamiento entre las autoridades de inmigración y miembros del público que buscan observar y documentar sus acciones.

Un periodista visual identificado como L. Vural Elibol, de la agencia de noticias turca Anadolu, se golpeó la cabeza en el piso en el 26 de Federal Plaza en Manhattan después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas empujaron a dos periodistas y uno resultó derribado en el suelo, de acuerdo con imágenes de video y testigos presenciales.

Un transeúnte sostuvo la cabeza de Elibol y una enfermera lo atendió hasta que llegó una ambulancia, afirmaron los testigos. El video lo mostraba con un collarín mientras los paramédicos lo sacaban del edificio en una camilla. Los otros periodistas: el jefe de la oficina de policía de Nueva York, Dean Moses, y una fotógrafa independiente cuyos clientes incluyen a The Associated Press, Olga Fedorova, no resultaron heridos de gravedad.

La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin defendió las acciones de los agentes, alegando que estaban «rodeados por agitadores y miembros de la prensa, lo que obstruye las operaciones». Un video tomado por la fotógrafa Stephanie Keith mostró que, durante la lucha, otro agente empujó a Fedorova, quien cayó hacia atrás, hacia donde Elibol yacía en el suelo, y agregó que en otras ocasiones se trabajó en el pasillo afuera del tribunal de inmigración sin incidentes.

El episodio ocurrió solo días después de que un agente federal en el tribunal de inmigración de Manhattan fuera capturado en video empujan a una mujer ecuatoriana contra una pared y contra el suelo después de que su esposo fuera arrestado.

Funcionarios demócratas, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticaron el uso de la fuerza por parte de los agentes y la agresiva aplicación de la ley de inmigración del gobierno de Donald Trump.