Pedro Sánchez anuncia que continuará en la presidencia de España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá en su cargo, luego de que se admitiera a trámite una denuncia en contra de su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción.

“He decidido seguir, con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España”, enfatizó, con el compromiso de trabajar “sin descanso, con firmeza” por la regeneración pendiente y el avance y la consolidación de derechos y libertades, dijo en mensaje institucional transmitido desde el Palacio de La Moncloa.

“Pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo. Los males que nos aquejan forman parte de un movimiento mundial. Mostremos al mundo cómo se defiende la democracia”, señaló en su breve alocución, que duró menos de 10 minutos.

“Exigir resistencia incondicional es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella. Lo importante es que queremos agradecer las muestras de solidaridad recibidas de todos los ámbitos. Gracias a esta movilización, he decidido seguir al frente de la presidencia”, apuntó.

Sánchez expuso sus reflexiones de estos días preguntándose si valía la pena continuar o no, e hizo hincapié en que la decisión “no supone un punto y seguido”.

“Es un punto y aparte, se los garantizo”, subrayó.

El gobernante español decidió reflexionar durante unos días sobre la campaña de “acoso y derribo” que considera que están protagonizando contra él la oposición de conservadores (Partido Popular) y de la extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha y que, según asegura, utilizan también para ello los ataques a su esposa, Begoña Gómez.

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias que se fundamenta en una serie de noticias de prensa, y que la fiscalía ha pedido archivar.

Otra querella contra Gómez presentó la organización ultraderechista ‘Hazte Oír’, cuyos dirigentes fueron vinculados en una sentencia de la jueza María Belén López Castrillo, titular del juzgado de primera instancia número 48 de Madrid, a la secta secreta de origen mexicano ‘El Yunque’. En su resolución de 2014, la jueza señaló que se considera probada y “esencialmente veraz” la relación entre la secta y miembros de ‘Hazte Oír’.

Sánchez publicó una carta a la ciudadanía en la red X el miércoles para anunciar que cancelaba unos días su agenda para pensar sobre si valía la pena seguir al frente del Gobierno y que haría pública la decisión este lunes en una comparecencia.