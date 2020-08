Para ser presidente se necesita juicio claro y capacidad de escuchar”: Michelle Obama

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, en un mensaje en la Convención Nacional Demócrata, dirigió duras palabras al presidente Donald Trump, sobre el que señaló que “simplemente no es el presidente correcto”, para el país.

“Donald Trump no es el presidente correcto para Estados Unidos, él ha tenido el tiempo más que suficiente para demostrar que no puede hacer el trabajo, pero claramente está a la cabeza”, dijo la ex primera dama. “Siempre que buscamos en esta Casa Blanca algún liderazgo, consuelo o alguna apariencia de estabilidad, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absoluta de empatía”.

Añadió que “si cree que las cosas no pueden empeorar, créanme, pueden hacerlo”. Michelle Obama enfatizó la necesidad de que todos los estadunidenses voten, haciendo referencia a los votantes que se quedaron en casa en 2016 y ayudaron a que Donald Trump ganara ese año, incluso cuando perdió el voto popular. “Todos hemos estado sufriendo las consecuencias”.

El discurso de la ex primera dama fue la intervención estrella de la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, que comenzó este lunes y durará hasta el jueves, y que transcurre de manera virtual por la pandemia.

Michelle Obama destacó las divisiones en que está sumido Estados Unidos: “Ahora, entiendo que mi mensaje no será oído por algunas personas. Vivimos en una nación que está profundamente dividida, y soy una mujer negra hablando en la Convención Demócrata”.

Aseguró que hace cuatro años “mucha gente eligió creer que sus votos no importaban: Puede que estuvieran hartos, puede que pensaran que el resultado no sería tan ajustado. Puede que los obstáculos se sintieran también demasiado empinados, al final esas elecciones mandaron al Despacho Oval a quien perdió el voto popular nacional por cerca de 3 millones”.

“Cuatro años más tarde el estado de esta nación es muy diferente. Más de 150 mil personas han muerto, y nuestra economía está en ruinas debido a un virus que este presidente ha menospreciado demasiado tiempo”.

Michelle Obama apuntó, además, los casos de violencia policial contra afroamericanos, como George Floyd y Breonna Taylor, y lamentó que el mero hecho de afirmar que las vidas negras importan sea objeto de “burla” en el despacho más importante de la nación.

“Porque siempre que miramos a esta Casa Blanca en busca de liderazgo o consuelo, o algo parecido a estabilidad, lo que logramos a cambio es caos, división y una falta de empatía total”, zanjó.

