Para el fuego en Gaza; Trump va a Israel y Egipto

Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto fuego en Gaza tras un acuerdo con Hamas y decenas de miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de las ruinas, mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que viajará a Israel y Egipto en el marco del pacto con el grupo islamista.

El acuerdo logrado tras dos años de guerra prevé la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.



Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí a las 09H00 GMT, decenas de millas de palestinos desplazados empezaron una penasa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares. Otros regresaron a sus casas en Khan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas, según imágenes difundidas por AFP. “Aproximadamente 200 mil personas retornaron al norte de Gaza”, declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamas.

