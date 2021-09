Papa Francisco asegura aún existe la esclavitud de la mujer

Durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, el 8 de septiembre, el papa Francisco aseguró que “aún hoy, existe una esclavitud de la mujer”.

Asimismo, el papa Francisco, de origen argentino, destacó que “las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres”.

Durante su catequesis, rescató EFE, el papa Francisco llamó a los cristianos a la unidad, a no a crear separaciones sociales, a no crear diferencias entre los dos sexos o entre personas de diferentes religiones.

Del mismo modo, el papa Franciscorecordó a los ‘nuevos esclavos de hoy’ y cómo las mujeres no tienen las mismas oportunidades.

“¡Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres! Cuántas veces hemos escuchado: ‘Pero no, no hagas nada, son cosas de mujeres’”PAPA FRANCISCO

Y es que a pesar de que tanto hombres como mujeres tienen la misma dignidad, explicó el pontífice; sin embargo, a las mujeres se les trata de forma diferente

“El hombre y la mujer tienen la misma dignidad, y en la historia, incluso hoy, hay una esclavitud de la mujer: las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres”PAPA FRANCISCO

Papa Francisco habló sobre las diferencias que en la antigüedad tenían los esclavos y hombres libres, y destacó que “esto también pasa hoy”.

Y es que a pesar de los años de la historia del hombre el papa Francisco señaló que aún hay personas quienes viven en condiciones similares a la esclavitud.

“Tanta gente en el mundo, muchos, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajar”PAPA FRANCISCO