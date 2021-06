Páginas web informativas y de servicios sufren caída de servicio global

Una gran cantidad de importantes sitios web de varias partes del mundo, incluidos medios de comunicación, páginas gubernamentales y de empresas, se vieron afectados este martes por una interrupción masiva de Internet.

Entre los sitios que se vieron afectados están medios de comunicación internacionales como Financial Times, The New York Times, The Guardian, Bloomberg y CNN, entre otros. También hubo reportes de que plataformas como Amazon, Reddit, Twitch, PayPal sufrieron problemas, según el portal Downdetector.

Asimismo, algunas páginas de servicios gubernamentales del Reino Unido quedaron fuera de línea por un momento.

Según los informes, la caída generalizada empezó con una falla técnica de Fastly, un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube. La firma indicó en un comunicado que está investigando la interrupción, posiblemente relacionada con su red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés).

Fastly también informó de un rendimiento degradado de los servicios particularmente en varios países de Europa, zonas de América del Norte y las regiones de Asia Pacífico y Sudamérica.

Tanto sitios de noticias como usuarios acudieron a Twitter para informar de la falla. Algunas de las capturas que compartieron muestran que las páginas no se cargan mientras aparece el mensaje “Error 503 servicio no disponible”.

A las 10:57 (UTC), Fastly informó que ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. “Los clientes pueden experimentar un aumento de la carga de origen cuando vuelvan los servicios globales”, detallaron.