Ordenan la evacuación de 60.000 personas tras otra explosión en una planta petroquímica

Las autoridades han ordenado la evacuación de unas 60.000 personas en cuatro ciudades de Texas después de que una planta petroquímica en Port Neches fuera escenario este miércoles de dos explosiones, informa Reuters.

Here’s the moment another explosion happened at the TPC plant in Port Neches. @12NewsNow pic.twitter.com/VlVtmS79JH

Todos los residentes que se encuentren en un radio de 6,4 kilómetros alrededor de la planta deben abandonar la zona. Las localidades afectadas por la orden de evacuación son Port Neches, Nederland, Groves, Port Arthur.

EVACUATIONS EXTENDED: There is now a mandatory evacuation of Port Neches, Groves, Nederland, Central Gardens, Beauxart Gardens and the northeast part of Port Arthur.

(Video courtesy: @abc13houston ) pic.twitter.com/mprYDmrJel

— Rusty Surette (@KBTXRusty) November 27, 2019