Ordena Israel a palestinos evacuar Gaza, es su “última oportunidad”

Deir Al Balah. El ministro de Defensa de Israel ordenó este miércoles a todos los palestinos restantes que salgan de ciudad de Gaza, asegurando que era su “última oportunidad” y que cualquiera que se quede será considerado un partidario militante y enfrentaría “toda la fuerza” de la más reciente ofensiva israelí.

“Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que deseen hacerlo se trasladen al sur y dejen a los terroristas de Hamas aislados en Ciudad de Gaza”, escribió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en la red social X. “Aquellos que permanezcan en Gaza serán (considerados) terroristas y partidarios del terrorismo”.

Al menos 65 palestinos murieron en distintos puntos del territorio según informó el medio Al Jazeera, mientras Hamas evaluaba una nueva propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual tiene como objetivo poner fin a la guerra y devolver a los rehenes restantes que fueron capturados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto.