ONU propone a países implementar renta básica para aplanar curva de contagios Covid-19

La Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) propuso a más de un centenar de países implementar una renta básica con el propósito de frenar la pandemia del Covid-19.

La propuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se plantea en el informe “Ingreso básico temporal: protección de personas pobres y vulnerables en países en desarrollo”, publicado este jueves 23 de julio.

De acuerdo con el PNUD, cientos de millones de personas se enfrentan a diario con el dilema de confinarse para no contagiarse del coronavirus o salir a trabajar para sobrevivir y comer.

Trabajadores informales que viven al día y no tienen una red de apoyo si sus ingresos se esfuman son quienes eligen salir aunque se expongan al contagio. Al respecto, la ONU señala que la elección de salir hace imposible doblegar la curva de contagios del Covid-19, como sí han conseguido países con un alto gasto social. En México la propuesta del Ingreso Mínimo Vital no ha logrado consenso entre las fuerzas políticas al tiempo que las muertes ascienden a más de 41 mil y todavía no se observa un descenso de la curva de contagios.

En este contexto, PNUD propone a 132 países de ingresos bajos y medios garantizar una renta básica por un tiempo limitado para dar cobertura a casi 3 mil millones de personas, un 44 por ciento de la población global.

Achim Steiner, administrador del PNUD, aclaró al diario El País que la propuesta no consiste en aportaciones desde la ONU sino una invitación a que gobierno de los más de 100 países implementen una renta básica temporal.

“No es una ayuda del Fondo de Emergencia de la ONU para las naciones más pobres, sino una propuesta para que los gobiernos de esos países examinen sus opciones para afrontar la pandemia”

PNUD

Ante la ausencia de un tratamiento y vacunas, la pandemia de coronavirus continuará propagándose, por lo que se necesitan soluciones inusuales.

En ese sentido, sostiene que el problema es que al tratar de contener la pandemia, se provoca un impacto en el sustento económico y social de las personas. Ante ello, subraya que:

“Un apoyo básico temporal es una opción legítima a considerar en las estrategias nacionales”

El PNUD calcula que costaría unos 199 mil millones de dólares al mes facilitar un ingreso básico a 2 mil 700 millones de personas en un total de 132 países.

El organismo señala que si bien se trata de una cantidad abultada, puede ser asumible para los Estados ante la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, que ha contagiado a más de 15 millones de personas en el mundo.

