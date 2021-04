ONU mantendrá ayuda en Afganistán pese a retiro de tropas de EU

La Organización de Naciones Unidas (ONU) mantendrá su misión política de ayuda a Afganistán a pesar de la salida de las tropas de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) este año, dijo el jueves el portavoz del Secretario General, Stéphane Dujarric.

El hecho de que esta salida “tendrá un impacto en el país en su conjunto es claro y evidente”, dijo en respuesta a las preguntas sobre el futuro de la misión de la ONU tras el retiro de Estados Unidos y la OTAN.”Seguiremos revisando la situación, pero nuestro trabajo en Afganistán continuará”, añadió.

“La ONU ha participado en el desarrollo humanitario en Afganistán durante mucho, mucho tiempo, y seguiremos estando ahí para ayudar al pueblo afgano”, prometió, señalando que la Organización “seguirá adaptándose a la situación sobre el terreno”.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama, por sus siglas en inglés) es una pequeña misión política sin personal de mantenimiento de la paz. Desde marzo, la ONU tiene dos enviados para el país.

Además de la canadiense Deborah Lyons, que dirige la Unama y ha representado a la Organización a nivel político hasta ahora, un francés, Jean Arnault, fue nombrado en marzo Enviado Especial de la ONU para Afganistán.

Su misión es ayudar a encontrar “una solución política al conflicto”, colaborando estrechamente con la Unama y los socios regionales, dijo el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al anunciar su nombramiento.

La Unama cuenta con unos mil 200 empleados en Afganistán, la gran mayoría de ellos de nacionalidad afgana. En total, con los representantes de los distintos organismos de la ONU establecidos en el país, la presencia total de la ONU asciende a unas cuatro mil personas, de las cuales más del 75 por ciento son afganos.

“La misión de la ONU en Afganistán es una misión política especial, es una pequeña misión civil, no es una misión militar”, dijo un diplomático bajo condición de anonimato.

Ayuda a los afganos en el ámbito del “estado de derecho, los derechos humanos, la gobernanza, no se supone que proporcione seguridad”, dijo, y añadió: “Debe quedar claro para todos que este retiro global no significa que la ONU vaya a sustituir a Estados Unidos, la OTAN y otros. Eso no es realista”.

Fuente: La Jornada