ONU acusa a Israel de cometer «actos genocidas» y «violencia sexual» contra población palestina

Un informe elaborado por especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que Israel ha llevado a cabo «actos genocidas» contra la población palestina de Gaza y utiliza la «violencia sexual» como estrategia de guerra.

Report by @UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, & Israel, says Israel has used sexual, reproductive & other forms of gender-based violence against Palestinians since Oct. 2023

