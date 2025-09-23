Once nuevos países reconocen a Palestina como Estado

Once países se sumaron en los últimos días al reconocimiento oficial del Estado palestino, incluidos Francia, Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, Mónaco, San Marino, quienes lo hicieron este lunes desde Nueva York durante la conferencia para la solución de dos Estados y en vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Con estas últimas incorporaciones, más del 75 por ciento de los países con asiento en la ONU decidieron reconocer a Palestina como Estado independiente, una medida anunciada en las últimas semanas ante la escalada de Israel en su ofensiva militar contra la Franja de Gaza y la violencia contra palestinos en Cisjordania.

En este sentido, el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, señaló que el reconocimiento “no es el final de un proceso (sino) el comienzo de un renovado compromiso con la esperanza, un compromiso con la diplomacia, el diálogo, la coexistencia y la solución de dos Estados”.

En términos similares, se manifestó su homólogo maltés, Robert Abela, quien confirmó un anuncio realizado a finales de julio en lo que consideró como “solo uno de los muchos (pasos) necesarios para hacer realidad el sueño de la paz”. “La solución de dos Estados sigue siendo el único camino a seguir y Malta está dispuesto a contribuir a hacerla realidad”, agregó.

También estuvo presente el rey Alberto de Mónaco, quien anunció su “deseo de reconocer a Palestina como Estado conforme al Derecho Internacional”, si bien enfatizó el apoyo “inquebrantable” del Principado a la existencia de Israel.

Horas antes, el mandatario francés, Emmanuel Macron, confirmó el reconocimiento del Elíseo a Palestina y adelantó que estos países además de Andorra, San Marino y Bélgica actuarían en la misma dirección mientras en la víspera ya lo hicieron Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

El presidente de Francia -coorganizador de la cumbre junto a Arabia Saudí- aseguró que “este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel” a pesar de su “su reticencia y su miedo”, si bien condicionó la apertura de una embajada en Palestina a la “liberación de los rehenes” y a que se alcance un acuerdo de alto el fuego.

Macron recordó que en 1947 la ONU aprobó dividir el Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, “reconociendo así el derecho de cada uno a la autodeterminación”. La comunidad internacional reconoció el estado israelí “cumpliendo finalmente el destino de este pueblo tras milenios de vagar y ser perseguido”. “Sin embargo, la promesa de un Estado árabe sigue sin cumplirse hasta el día de hoy”, lamentó.

Por su parte, el representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, rechazó esta cumbre que calificó de “teatro”. Sin embargo, señaló en declaraciones recogidas por el diario The Times of Israel: “Lo que estamos haciendo sobre el terreno es real”.

El embajador israelí rechazó una “acción unilateral” y reiteró la promesa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de que tendrá una respuesta, si bien al mismo tiempo aseguró: “Somos una nación pacífica”.