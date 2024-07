Obama no apoya a Harris porque no cree que pueda ganar a Trump: NYP

El expresidente estadounidense Barack Obama no ha respaldado a Kamala Harris como candidata presidencial demócrata, puesto que piensa que la actual vicepresidenta no logrará vencer a su rival republicano, Donald Trump, en las elecciones del próximo noviembre, informó New York Post citando una fuente cercana a la familia del presidente Joe Biden.

Harris, cuya postulación recibió el apoyo de Biden después de que este anunciara su salida de la carrera electoral, aseguró rápidamente el respaldo de los donantes de su partido, así como de funcionarios electos y otros importantes líderes políticos. Sin embargo, Obama ha sido una notable excepción al momento de no manifestar su apoyo a la candidatura de Harris.

«Obama está muy molesto porque sabe que ella no puede ganar [las elecciones presidenciales contra Trump]», aseguró la fuente, quien recalcó que el antiguo mandatario estadounidense supuestamente mencionó que Harris «es simplemente incompetente», ya que ha declarado que «todos los migrantes deberían tener seguro médico», pese a que nunca ha visitado la frontera. «Cuando eres candidato a la presidencia hay cosas que puedes decir y cosas que no», agregó.

Por otro lado, el declarante comentó que el artículo que escribió el actor estadounidense George Clooney a principios de este mes era parte del plan de Obama para evitar que Biden continuara su camino hacia la reelección presidencial.

No obstante, la fuente sostuvo que «Obama se sorprendió» cuando el actual presidente respaldó inmediatamente a Harris como su reemplazo. Asimismo, subrayó que el expresidente está «furioso de que las cosas no han salido como él quería, por eso no se suma al apoyo del Partido Demócrata a Harris».

Barack Obama opinó sobre el anuncio de Joe Biden de abandonar la contienda electoral en un artículo publicado el domingo en el portal Medium. En su artículo, Obama elogió la trayectoria de Biden en el tiempo que ha estado al frente de la Casa Blanca. Sin embargo, en ningún momento mencionó su respaldo a Harris.

«En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas, pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente», apuntó Obama, recalcando que la «visión de Joe Biden» se reflejará en la «Convención Demócrata de agosto».

Según The New York Times, Biden y Obama han tenido diferencias, luego de que este último le pidiera que no se postulara a la presidencia en 2015 para permitir que Hillary Clinton tuviera una oportunidad de llegar a la Casa Blanca. El diario estadounidense afirmó que Obama «presionó suavemente» a su entonces vicepresidente al hacerle ver que no tenía grandes posibilidades para enfrentarse a Clinton por la candidatura a la presidencia.