“Nunca más un mundo sin nosotros”: el EZLN comienza en Europa la histórica ‘Travesía por la vida’

Llegaron. Después de viajar 52 días por mar, de cruzar el Atlántico en un sencillo barco pesquero y de hacer escalas en Cuba y en las Islas Azores (Portugal), los siete indígenas que representan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por fin desembarcaron en Vigo (España) para iniciar la ‘Travesía por la vida’ que los llevará a decenas de países para estrechar lazos con colectivos sociales de Europa.

Los recibieron a pura emoción. Con música de las tradicionales gaitas de la región y mensajes escritos en gallego, el idioma local. De fondo, cada tanto, se escuchaba el legendario grito de apoyo que es más bien una promesa que acompaña a todas las luchas en México: “Zapata vive, la lucha sigue y sigue”.

Tal y como lo habían planeado, la primera en hablar fue Marijosé, la ‘otroa’, la tojolobal trans de 39 años encargada de rebautizar este continente desde donde hace siglos los conquistadores hicieron el camino inverso para invadir América.

“En nombre de todas las mujeres, niños, hombres, ancianos y ‘otroas’ zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman Europa, de aquí en adelante se llamará Tierra Insumisa. Así será conocida por propios y extraños mientras alguien no se rinda, no se venda y no claudique”, expresó en el escenario de bienvenida, acompañada de sus compañeros de viaje.

Uno a uno, los miembros del ya legendario Escuadrón 421 (cuatro mujeres, dos hombres y una mujer trans) tomaron brevemente la palabra. Cubiertos los rostros con sus pasamontañas, se plantaron frente al micrófono Lupita, una joven de la etnia tzotzil de 19 años; Carolina, una tzetzal de 26; Ximena, una cho’ol de 25; Yuli, una tzetal de 38; Bernal, un tojolobal de 57 años; y Darío, un cho’ol de 47.

Bienvenida

Los tripulantes se presentaron frente a periodistas y activistas que se aglomeraron en el puerto de Vigo para recibirlos y aplaudirlos. Y hablaron sus propias lenguas. “Soy 100 % zapatista”, fue el mensaje común en el que confesaban su alegría y agradecían a sus pueblos indígenas por haberles encargado esta misión.

La presentación de los delegados zapatistas culminó con Marijosé. “Gracias por permitirnos abrir la puerta de su corazón y de su continente europeo para compartir nuestra rabia, nuestros dolores, nuestros modos, nuestras geografías y formas de lucha, resistencia y rebeldía. Estamos aquí para demostrarle al sistema capitalista que otro mundo es posible. Nunca más un mundo sin nosotros”, expresó la tripulante entre vítores, lágrimas y ovaciones.

El arribo del Escuadrón 421 fue la culminación de la primera etapa de un viaje que fue anunciado en octubre del año pasado, cuando el subcomandante Moisés explicó que en 2021 se cumplirían los 20 años de la Marcha del Color de la Tierra que el EZLN realizó en México.

En conmemoración de la fecha, aseguró, ahora saldrían de las montañas, navegarían y caminarían “para decirle al planeta que, en el mundo que sentimos en nuestro corazón colectivo, hay lugar para todas, todos, ‘todoas’. Simple y sencillamente porque ese mundo solo es posible si todas, todos, ‘todoas’, luchamos por levantarlo”.

Fuente: RT