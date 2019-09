Nuevos tiroteos en EU: 2 muertos en bar de Carolina Sur y 2 lesionados en estadio de Filadelfia

Al menos dos personas murieron y nueve resultaron heridas de bala este sábado, durante un ataque en un bar en Carolina del Sur, horas después de otro tiroteo ocurrido en un partido de futbol americano en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en el que dos adolescentes fueron lesionados.

El tiroteo en Carolina del Sur ocurrió alrededor de las 02:45 horas locales en el Old Skool Sports Bar & Grill, cuando se encontraba lleno de clientes, informó la comisaría del condado de Lancaster, al norte de Columbia, en un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación, según el diario The New York Times.

Previamente, dos adolescentes resultaron heridos la noche del pasado viernes tras un tiroteo durante un partido de futbol americano en la escuela Simon Gratz en Filadelfia, Estados Unidos.

De acuerdo con los informes de la policía, las víctimas, de 14 y 15 años, fueron trasladados inmediatamente al hospital y fueron reportados en condición estable.

Los equipos que jugaban en ese momento eran Simon Gratz High School e Imhotep Charter High School, dos escuelas de la ciudad.

FOX Philadephia reportó que al momento del ataque, cientos de familias y fanáticos estaban en las gradas del estadio cuando se escucharon los disparos.

En un primer momento, no se logró identificar si los disparos se habían dado afuera o al interior del estadio, por lo que todos los asistentes fueron evacuados.

Según informó la cadena ABC, la policía encontró varios casquillos afuera del estadio Marcus Foster Memorial.

Fuente: Aristegui Noticias