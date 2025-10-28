Norcorea probó misiles de crucero antes de la visita de Trump a Corea del Sur

Seúl. Corea del Norte informó este miércoles que realizó lanzamientos de prueba de misiles de crucero hacia sus aguas occidentales, en lo que se trata de una nueva demostración de sus crecientes capacidades militares en momentos en que el presidente Donald Trump, viaja hacia Corea del Sur para una cumbre regional.

La estatal Agencia Central de Noticias de Corea describió los lanzamientos de prueba del pasado martes como un éxito y aseguró que estos proyectiles contribuirían a expandir el ámbito operativo del ejército norcoreano, el cual cuenta con armamento nuclear. Los misiles fueron lanzados verticalmente y volaron durante más de dos horas.

El ejército de Corea del Sur no confirmó de inmediato si había detectado las pruebas. La agencia reportó que Pak Jong Chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central de Corea del Norte, supervisó la prueba, no Kim Jong Un, con quien Trump expresó interés en reunirse mientras visita Corea del Sur esta semana.

El informe norcoreano se produjo horas antes del inicio de una esperada cumbre entre Trump y el presidente surcoreano Lee Jae Myung en la ciudad de Gyeongju, donde Corea del Sur alberga las reuniones de Cooperación Económica Asia-Pacífico de este año.