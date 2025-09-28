Nobel de Economía califica de “desastre” los aranceles de Trump

El economista estadounidense y premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, aseguró que “los aranceles de (Donald) Trump son un desastre” y lo que más le decepciona es que “Europa se haya rendido” en la negociación con el presidente de Estados Unidos.

“Es realmente importante que Europa no ceda porque esto puede cambiar. Si cede, eso supondría dejar de lado la soberanía de Europa”, apuntó Stiglitz en una rueda de prensa que ofreció antes de ser investido doctor ‘honoris causa’ por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la ciudad española de Santander (norte).

Joseph E. Stiglitz advirtió sobre las políticas comerciales y fiscales impulsadas por Donald Trump, a las que acusó de generar caos económico, debilitar el Estado de derecho y socavar la propiedad intelectual.

El economista señaló que las decisiones tomadas por la administración Trump en este tiempo han representado un “giro de 180 grados” respecto a la tradición económica estadounidense, con políticas antiglobalización, rebajas fiscales a los más ricos y un relajamiento de la supervisión institucional que, a su juicio, han provocado inestabilidad tanto dentro como fuera del país.

“Se ha socavado la propiedad intelectual, fundamental para mercados equilibrados, y se ha llevado a una especie de bazar en el que todo vale”, subrayó.

Ataques a la libertad académica

Stiglitz alertó, además, que los efectos de los ataques del “trumpismo” a la ciencia y a las universidades “van a herir el progreso y a los individuos” porque en EE.UU. se ha instalado un sentimiento de miedo entre estudiantes, muchos de los cuales temen ser deportados por expresar opiniones críticas y evitan regresar a sus países durante las vacaciones por miedo a no poder volver.

“Quienes han vivido el autoritarismo, como España, saben lo que significa. En Estados Unidos nunca se ha vivido una dictadura, y ahora estamos viendo qué ocurre si el sistema falla”, señaló, e insistió en que las universidades deben seguir defendiendo los valores democráticos ante esas presiones.

Stiglitz aprovechó su intervención para destacar el papel internacional del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien elogió por su liderazgo en el evento ‘Democracia para siempre’, celebrado recientemente en Nueva York junto a otros países.

Gaza, antisemitismo y libertad de expresión

Procedente de una familia judía, el nobel de Economía se refirió también a la situación en Gaza, que calificó como “un genocidio, tanto en el plano humano como en el académico”.

Criticó que se intente silenciar el debate en universidades y foros públicos, a la vez que recordó las palabras de Sánchez en la Universidad de Columbia, donde el político español afirmó que criticar a Israel no es antisemitismo.

“Llevo 25 años trabajando en Columbia. Hemos luchado contra la discriminación, y ha sido Trump quien ha instrumentalizado el antisemitismo para atacar a las universidades y a los valores que defendemos”, añadió.

Con información de EFE