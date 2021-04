“No puedo respirar”: Nuevo caso de violencia policial en EEUU

Un nuevo vídeo muestra cómo los agente de la Policía del estado estadounidense Michigan golpean a un hombre negro en la cara mientras grita “no puedo respirar”.

Un nuevo escándalo de violencia policial contra las minorías del país norteamericano se ha producido al difundir este viernes el diario británico The Independent un vídeo en que se ve a varios agentes agrediendo a Diabate Hood, un ciudadano afroamericano de 25 años de edad.

El incidente, capturado por la cámara corporal de un agente policial en Grand Rapids se produjo el pasado mes de marzo donde los oficiales golpearon al hombre varias veces en la cara por “tirar basura” durante una parada de tráfico.

Según la Policía, la colisión se debió a que Hood arrojó basura y se negó a salir de su automóvil en el que también estaban presentes otros dos hombres.

En el vídeo se puede ver tres oficiales sujetándolo y uno golpeándolo varias veces mientras decían “deja de resistirte”. Asimismo, se escucha a Diabate gritando “no puedo respirar”.

La nueva evidencia de la brutalidad policial en EE.UU. sale a luz días después de que el expolicía Dereck Chauvin fuese declarado culpable por todos los cargos del asesinato del afroamericano George Floyd, un hombre negro que murió gritando y suplicando que no puede respirar.

Las cifras hablan por sí solas

La postura brutal de la Policía norteamericana no se limita al caso de Daibate y Floyd. Según un informe del diario estadounidense The New York Times (NYT), el promedio de asesinatos por los agentes policiales de EE.UU. es más de tres casos al día.

El martes, una adolescente negra de 15 años también murió abatida por un disparo de un agente en la ciudad de Columbus en el estado de Ohio. Este incidente provocó, a su vez, masivas movilizaciones contra la violencia policial.

Fuente: HispanTV