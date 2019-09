“No le paguen a los coyotes; no entrarán”: Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, advirtió ante la Asamblea General de la ONU a quienes piensan en emigrar a EU que no les permitirá entrar en el país, al tiempo que arremetió contra quienes defienden “fronteras abiertas”.

No paguen a los traficantes, no paguen a los coyotes”, dijo a los migrantes, principalmente centroamericanos y mexicanos, que llegan hasta la frontera sur de EU. “Si llegan hasta aquí, no les permitiremos entrar y los mandaremos de vuelta”, aseguró.